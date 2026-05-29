南みゆかが、5月26日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2026』のグラビアに登場した。 南みゆか『BOMB Love Special 2026』 南みゆか『BOMB Love Special 2026』 アイドルグループ“Sophia la Mode”としても活躍する、南みゆかの14ページグラビア。二十歳になって大人っぽさの増したぜいたくボディは、朝ベッドでの爽やかな水色ビキニ、お風呂での清純白ビキニ、スタイルの際立つ