台風6号の最新情報です。 【写真をみる】今後の進路は？6月3日にかけての雨と風のシミュレーション 気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）午後6時には、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。 ［防災事項］沖縄地方と奄美地方では、6月1日から2日にかけて