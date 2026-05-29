【台風情報】台風6号（チャンミー）6月1日には最大瞬間風速 55 m/sに発達して沖縄に接近か 6月3日（水）にかけての雨風シミュレーション【気象庁 29日午後8時更新】
台風6号の最新情報です。
【写真をみる】今後の進路は？6月3日にかけての雨と風のシミュレーション
気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）午後6時には、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。
［防災事項］
沖縄地方と奄美地方では、6月1日から2日にかけて大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
東日本では、2日から3日ごろにかけて大雨となり、台風の進路等によっては、大荒れや大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。
「台風6号」今後の進路は？
気象庁によりますと、台風6号は
30日午前6時
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 西北西 15 km/h
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s
最大瞬間風速 35 m/s (100 kt)
30日午後6時
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 北西 20 km/h
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s
最大瞬間風速 35 m/s
31日午後3時
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
進行方向、速さ 北北西 15 km/h
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s
最大瞬間風速 50 m/s
1日午後3時
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
進行方向、速さ 北北西 15 km/h
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s
最大瞬間風速 55 m/s
2日午後3時
存在地域 東シナ海
進行方向、速さ 北北東 25 km/h
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s
最大瞬間風速 45 m/s
3日午後3時
存在地域 紀伊半島沖
進行方向、速さ 東北東 35 km/h
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s
最大瞬間風速 40 m/s
の予想となっています。
＊29日午後6時45分気象庁発表
5月29日（金）～6月3日（水）雨のシミュレーション
5月29日（金）
5月30日（土）
5月31日（日）
6月1日（月）
6月2日（火）
6月3日（水）
今後の気象情報に注意してください。