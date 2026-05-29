台風6号の最新情報です。

【写真をみる】今後の進路は？6月3日にかけての雨と風のシミュレーション

気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）午後6時には、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では、6月1日から2日にかけて大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。





「台風6号」今後の進路は？

西日本では、2日から3日ごろにかけて大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、大荒れや警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。東日本では、2日から3日ごろにかけて大雨となり、台風の進路等によっては、大荒れや大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

気象庁によりますと、台風6号は



30日午前6時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 西北西 15 km/h

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s

最大瞬間風速 35 m/s (100 kt)



30日午後6時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北西 20 km/h

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s

最大瞬間風速 35 m/s



31日午後3時

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北西 15 km/h

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s

最大瞬間風速 50 m/s



1日午後3時

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北西 15 km/h

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s

最大瞬間風速 55 m/s



2日午後3時

存在地域 東シナ海

進行方向、速さ 北北東 25 km/h

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 45 m/s



3日午後3時

存在地域 紀伊半島沖

進行方向、速さ 東北東 35 km/h

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 40 m/s



の予想となっています。



＊29日午後6時45分気象庁発表

5月29日（金）～6月3日（水）雨のシミュレーション

5月29日（金）

5月30日（土）

5月31日（日）

6月1日（月）

6月2日（火）

6月3日（水）

今後の気象情報に注意してください。