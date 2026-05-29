NST本社で全国のサツマイモグルメやスイーツを楽しめる『新潟おいも万博2026』が始まりました。初日の5月29日は、平日にも関わらずたくさんのサツマイモファンでにぎわっていました。 青空の下、29日、新潟市中央区NST本社で開幕したのは… 【訪れた人】 「芋好きにはたまらない」 全国のサツマイモグルメやスイーツを楽しめる『新潟おいも万博2026』です。 新潟初上陸となるこちらのイベント。全国から16の店舗