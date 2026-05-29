2026年5月29日、韓国・朝鮮日報は、日本のベストセラー児童小説「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」が韓国で実写映画化され、「Kファンタジー」として新たに生まれ変わると報じた。「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」は、日本の作家廣嶋玲子による人気シリーズで、世界累計1100万部以上を販売。韓国でも19年に出版され、累計200万部以上を記録するなど子どもたちを中心に人気を集めてきた。29日に公開された韓国映画版「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」は、