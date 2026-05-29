高松競輪場完成イメージパース図 高松市の高松競輪場の再整備事業を手掛けるチャリ・ロトが、競輪場のコンパクト化に伴う余剰地エリアの活用について詳細を発表しました。 高松市は既存の競輪施設の老朽化に伴って、施設の規模を6割程度に縮小するとともに、余剰地を「にぎわい創出につながる場所」として活用する方針です。 チャリ・ロトが発表した計画によりますと、活用のコンセプトは「風と旅が輪る
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 助手席の窓から顔出し…女性死亡
- 2. アッコ「鼻につく」ジャンボ説教
- 3. 北センチネル島に上陸 男性弁明
- 4. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 5. 大臣「児相に躊躇なく相談を」
- 6. 「妻が元AV女優?」背筋が凍った
- 7. 回転寿司に洗剤 SNSで動画が拡散
- 8. 動かないお巡りさん 正体に驚き
- 9. 刺殺の池袋ポケセン 営業再開へ
- 10. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 1. 助手席の窓から顔出し…女性死亡
- 2. 北センチネル島に上陸 男性弁明
- 3. 大臣「児相に躊躇なく相談を」
- 4. 「妻が元AV女優?」背筋が凍った
- 5. 回転寿司に洗剤 SNSで動画が拡散
- 6. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 7. 2日無断欠勤…寝室に夫婦の遺体
- 8. 6月の食品値上げ1000品目超
- 9. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 10. 鹿児島行きJAL便に緊急着陸要請
- 1. 旭川転落 少女を裸にさせたワケ
- 2. 日本人口 5年で310万人近く減少
- 3. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 4. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 5. 匿流の呼び方「珍流団」改名提案
- 6. 「ナチュラル」会長5回目の逮捕
- 7. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 8. エアコン誤使用で発火 要注意
- 9. 異例？秋篠宮ご夫妻が「万歳」
- 10. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 1. 露の批判は「ばかげている」反論
- 2. 「オーナーへの侮辱」初EVに酷評
- 3. 短剣発言に「一線越えた」と反発
- 4. 握手を拒否した独選手 理由説明
- 5. 中国の報道官「日本は災いの種」
- 6. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 7. 日本が「言行不一致」露呈と批判
- 8. トランプ氏そっくり? 命救われた
- 9. 日本の情報会議法に懸念 中国
- 10. 配信中に女性へ暴行…韓国で炎上
- 1. 月15万円あれば十分→甘かった
- 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 3. もう来なくていい…初孫を拒絶
- 4. トヨタ 次世代EVの開発を中止に
- 5. 氷河期世代「居住貧困」のリアル
- 6. 駅前にタワマンできて地元民悲劇
- 7. 「心が病んで当然の会社」の特徴
- 8. 「スーパードライ」を全面刷新へ
- 9. 「ググる」が変化 背景に危機感
- 10. 完全養殖ウナギ きょうから販売
- 1. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 2. 【Amazon スマイルSale】最大40%オフに！PC周辺機器・ガジェットがセール中
- 3. アンダーアーマーがAmazonでSALE
- 4. アディダス靴がAmazonで45%OFFに
- 5. Amazonでバックパックが超特価に
- 6. すべて40%OFF Amazonの注目商品
- 7. AmazonでNBシューズが最大48%OFF
- 8. Qualcomm「Snapdragon C」発表、300ドル台Windowsノート狙う MacBook Neo対抗を視野に
- 9. ヘッドフォン「H6 Air」試用
- 10. 滝汗対策に今売れてる神インナー
- 11. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 12. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 13. シャオミ 新型ウォッチS5発売へ
- 14. シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化
- 15. Xperia1VIIIレビュー カメラ強化
- 16. 「Xiaomi 17T Pro」クイックフォトレビュー
- 17. 元テレビ局員が解説。Meta社は「カモを徹底的にしゃぶり尽くす」仕組みだった？ロイター記者が暴いたAI審査の闇
- 18. VRChat内で「本物の星空」観測
- 19. 新製品レビュー：Xiaomi 15 Ultra “高級コンデジ”に代わる1台となるか？ ライカ協業のカメラ機能を搭載したハイエンドスマートフォン
- 20. 【おすすめキーボード】日本語配列な「AULA F99J」「AULA Hero68J」をレビュー。磁気方式と超静音が良すぎました！
- 1. 男バレ佐藤容疑者に周囲呆れてた
- 2. 大谷に異変「我を失っている」
- 3. 大坂なおみ ファッションに批判
- 4. メッシ 6大会連続のW杯メンバー
- 5. 村上宗隆が低評価 圏外に米怒り
- 6. 羽月隆太郎氏の暴露配信に反感も
- 7. 白鵬氏いれば復興あったが…指摘
- 8. ビーチバレー 双眼鏡で観戦禁止
- 9. 佐藤容疑者だけでなく不祥事続出
- 10. 羽月被告 黙秘は「時間稼ぎ」
- 1. アッコ「鼻につく」ジャンボ説教
- 2. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 3. 刺殺の池袋ポケセン 営業再開へ
- 4. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 5. 雨穴氏 世界的文学賞の最終候補
- 6. 大野智「元恋人」の店で涙も
- 7. テレ朝が「あのちゃんねる」終了
- 8. 嵐公演に困惑の声「ダメなの?」
- 9. 佳子さま お姉ちゃんに一瞬戻る
- 10. コスプレ撮影で迷惑…退園警告も
- 1. 三菱 7年ぶり「パジェロ」復活
- 2. どう見ても下着…なぜ流行する
- 3. 高2の娘 まさかの行動で高校退学
- 4. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 5. 「よく産むよね」高齢出産を嘲笑
- 6. 阿部氏への浅はかな同情に絶望
- 7. ミスドの新作ドーナツを実食
- 8. 元AKB、ブレイク俳優になるまで
- 9. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 10. 「サンダル履くとすぐ疲れる」って人に！【グローバルワーク】週7で頼りたい「楽ちんサンダル」