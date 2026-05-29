高松競輪場完成イメージパース図 高松市の高松競輪場の再整備事業を手掛けるチャリ・ロトが、競輪場のコンパクト化に伴う余剰地エリアの活用について詳細を発表しました。 高松市は既存の競輪施設の老朽化に伴って、施設の規模を6割程度に縮小するとともに、余剰地を「にぎわい創出につながる場所」として活用する方針です。 チャリ・ロトが発表した計画によりますと、活用のコンセプトは「風と旅が輪る