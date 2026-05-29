中国船舶集団（中船集団、CSSC）傘下の滬東中華造船が建造した17万4000立方メートルの大型液化天然ガス（LNG）運搬船が5月29日に引き渡されました。これは、材料から設計、関連設備に至るまで、大型LNG運搬船の完全な国内産業チェーンが構築されたことを示すものです。本船は、貨物倉庫の保護システムに国産の超低温バルブを搭載した中国初の大型LNG運搬船であり、引き渡し後はマレーシアから中国までの航路におけるLNGの輸送に投