栃木県警下野警察署は2026年5月29日午後、上三川町の強盗殺人事件の主導役と見られる48歳の男を公開手配した。住所、職業ともに不詳の益田和彦で、丸刈り、がっちりした体格だが、身長165センチ前後と男としてはやや小柄だ。益田容疑者は指示役の竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者に実行役の高校生4人を集めさせ、5月14日、民家に強盗に入らせたとみられる。実行役の高校生は住人を刺殺している。中国へ出国、東南アジアに逃走した可