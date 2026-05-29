JR西日本の会見(岡山･北区) JR西日本は倒木対策を進めるとしています。28日、倒木による電気設備の不具合でJR伯備線などの一部区間で運転を見合わせたことを受け、JR西日本は29日の定例会見で倒木対策を一層進める考えを示しました。 JR西日本は、線路から20m以内にある木の伐採を進めています。 今後は、列車の臨時運休などで作業時間をさらに確保したいとしています。 JR西日本は、AI分析などをもとに倒木の