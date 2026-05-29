玉野光南 3年／山田夢叶 選手 岡山市北区JFE晴れの国スタジアムでは、28日から岡山県高校総体の陸上競技が行われています。 会場の注目を集めたのは男子100m・玉野光南の山田夢叶(ゆうと)。5月には200mで県の高校記録を更新した世代屈指のスプリンターです。 「狙いすぎた」と振り返ったレースも、記録は10秒46で大会新記録を更新。100mリレーと合わせ2冠を飾りました！ （玉野光南 3年／山