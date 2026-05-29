香川県の池田知事は、今年（2026年）から12月3日を「県民の日」とするのにあわせ、新たに「県民歌」を作ると発表しました。さだまさしさんが手がけます。 【写真を見る】「故郷への愛着と誇りを深めて」さだまさしさんが手がける県民歌は12月3日”香川県民の日”でお披露目【香川】 （池田豊人 香川県知事）「県民のみなさまが故郷への愛着と誇りを一層深めることができるよう、新たな県民歌を制作することにしたところでござい