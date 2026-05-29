EUエネルギー総局は5月28日、声明を発表し、ホルムズ海峡の閉鎖が原油と主要石油製品すべてに影響を与え、EU加盟国すべてが影響を受けるだろうと述べ、今後数週間で状況が好転しなければ、市場の供給、特に航空燃料市場は一層の逼迫（ひっぱく）が見込まれると表明しました。声明によると、欧州委員会天然ガス調整グループは26日、EU加盟国と会談し、また石油調整グループも25日に会議を開き、中東の緊張情勢が続く中、EUの天然ガ