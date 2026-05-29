中国メディアの極目新聞は28日、男女の教師が学校のグラウンドで「相合い傘」をしていたことについて、「学校はなぜうその説明をしたのか」との論評記事を掲載した。記事によると、先日、福建省厦門市のある学校の運動場で行われた集会の後方で、女性教師が高齢の男性教師に日傘を差し掛けて「相合い傘」をしている様子が撮影された。これについて、一部のネットユーザーから「女性教師が校長に取り入るためにやっているのではない