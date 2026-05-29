これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、佐渡に強風注意報が発表されています。佐渡では強風に注意してください。 ◆29日(金)これからの天気 現在、雨が降っているところも次第にやむでしょう。このあとの県内は、段々と雲は少なくなり晴れてくる見込みです。 降水確率は、正午～夜にかけて各地とも20%以下と低くなっています。 ◆29日(金)の予想最高気温 最高気温は各地とも昨日より低く、20A