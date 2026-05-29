TBSの新人アナウンサーである多田成美（ただ・なるみ）、バーンズ恵麻（ばーんず・えま）、藤岡源（ふじおか・げん）が、6月から朝の情報番組『THE TIME’』（前4：30）および『THE TIME，』（前5：20）に加入することが決定した。【ソロショット】フレッシュ！2026年入社の新人アナ3人多田が月曜日、藤岡が水曜日、バーンズが木曜日を担当。6月から新加入する3人のほか、月曜日は川田裕美、火曜日は望月理恵、水曜日は松丸友