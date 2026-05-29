ブラジル代表FWネイマールが、2026年W杯開幕を前に負傷した。『The Athletic』によると、ブラジル代表のロドリゴ・ラスマル医師は、ネイマールがふくらはぎのグレード2損傷と診断され、復帰まで2〜3週間を要する見込みだと明かしている。ブラジルは6月13日にモロッコとの初戦を迎えるが、ネイマールは開幕直前まで調整が続く状況となりそうだ。今回の負傷を巡っては、所属するサントスとブラジル代表側の見解の違いも見られる。サ