29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1240円高の6万5800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 68245.95円ボリンジャーバンド3σ 66140.37円ボリンジャーバンド2σ 65800.00円29日夜間取引終値 65160.00円5日移動平均 64693.12円28日日経平均株価現物終値 64034.78円ボリンジャーバンド1σ 62925.00円一目均衡表・転換線