◇【サッカー2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう（9）】森保ジャパンの中盤を支えるMF佐野海舟（25＝マインツ）は、プロ1年目をサイドバックとして過ごした。本職のボランチに再転向させたのは20〜22年に町田（当時J2）を率いたランコ・ポポヴィッチ氏（58）だ。代名詞のボール回収だけでなく攻撃面を伸ばそうと熱血指導。鹿島でも共に戦った愛弟子が世界に羽ばたくまでの歩みを明かした。（坂本寛人）大胆な抜て