アップルが未発表のBluetoothヘッドホン「A3577」を開発していると報じられています。 MacRumorsが発見したのは、米連邦通信局（FCC）に提出されたA3577というデバイスです。資料によれば、このデバイスは単に「Bluetoothオーバーイヤーヘッドホン」と説明されており、「内蔵バッテリー、マイク、アンテナ」を備えているとされています。 資料の大半は機密保持によりまだ非公開となっており、これがアップルブランドのヘッド