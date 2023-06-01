お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、過去の不祥事による違約金事情について明かす場面があった。【映像】アンジャ渡部 不祥事の“違約金”に言及5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場した。1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違いコント」でブレイク。『爆笑オンエアバトル』で番組史上初と