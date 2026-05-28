ロボット掃除機から最新の衣類ケアまで、面倒な家事やメンテを完全自動化し、30〜40代の貴重な自由時間を生み出す「絶対に買うべき」最強タイパ家電を徹底解説！ 【私が解説します】「GetNavi」編集部 家電担当・近藤克己家電取材歴30年。秋葉原電気街の歴史をこの目で見て、取材もしてきた。家電量販店の顧問を務めた経験も持つ。 ロボット掃除機 単に部屋中を掃除するだけでなく、ゴミの吸い出し、水拭き用の水補充、モ