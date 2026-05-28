沢口愛華が、5月26日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2026』の表紙＆グラビアに登場した。 沢口愛華『BOMB Love Special 2026』 沢口愛華『BOMB Love Special 2026』 表紙を飾るのは沢口愛華 表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華。少しずつ夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人っぽいネイビーのチューブトップ水着