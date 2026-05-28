5月28日朝、バレーボール男子日本代表登録選手の佐藤駿一郎容疑者（26）が麻薬取締法違反（大麻所持）の疑いで警視庁に逮捕された。佐藤容疑者は11日から東京都北区にある「味の素ナショナルトレーニングセンター」において代表合宿中で、来月10日には「バレーボールネーションズリーグ」の開幕戦も控えていた。【写真】「スロット台に”大麻入りポーチ”」「警官4人臨場」佐藤駿一郎容疑者が訪れたパチンコ屋の様子を見る佐藤