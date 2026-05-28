5月28日朝、バレーボール男子日本代表登録選手の佐藤駿一郎容疑者（26）が麻薬取締法違反（大麻所持）の疑いで警視庁に逮捕された。佐藤容疑者は11日から東京都北区にある「味の素ナショナルトレーニングセンター」において代表合宿中で、来月10日には「バレーボールネーションズリーグ」の開幕戦も控えていた。

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佐藤容疑者は宮城県出身。バレー強豪の東北高校から東海大学へ進学し、バレーボール最高峰の舞台であるSVリーグ「ウルフドッグス名古屋」でミドルブロッカーとして活躍。身長205センチという恵まれた体格を武器に実績をあげ、"次世代の大型ミドルブロッカー"との呼び声も高かった。スポーツ紙記者の解説。

「日本バレーボール協会の説明によると、佐藤容疑者は25日、26日はスケジュールどおりに代表練習に参加。事件が発覚した5月27日は午前中にチームの宣材写真撮影が行われ、午後からは自由行動となっていた。佐藤容疑者はその後、複数のチームメイトとともに、現場となったパチンコ店を訪れたということです」

佐藤容疑者が向かったのは、宿舎から4.5キロほど離れた商店街にある板橋区の大手パチンコ店だった。事件当日、このパチンコ店の近隣店舗のスタッフは、佐藤容疑者とみられる長身の男を目撃していたという。

「昨日の昼すぎくらいに、似た男性を見ました。とにかく体がデカかったので『でかいなー』と思って。普段は見かけないし目立つので、印象に残っています。軽く2メートルはあったと思いますよ。私が見かけたときはちょうど、パチンコ店の入り口へと向かって歩いていました」

事態が発覚したのはその数時間後だった。社会部記者が経緯を話す。

「17時前に店員から『スロット台に忘れてあった黒のショルダーバッグの中のポーチに、乾燥植物片らしきものが入っている』と通報があった。バッグには、佐藤容疑者の身元がわかるものも入っていたそうです。通報後に容疑者がこの落としものを取りにパチンコ店に戻った際、警察官がすでに立ち会っており、所持が発覚したとみられます。

警視庁の鑑定の結果、この植物片が大麻と判明したため、翌朝になって容疑者の逮捕に至った。入手経路について佐藤容疑者は『知り合いから手に入れた』という趣旨の話をしているといいます」

通報を受けた警察官が店に臨場したときの様子を、前出の近隣店舗のスタッフが語る。

「16時くらいに、パトカーが1台来ました。最初、2人の警察官が店の中に入っていき、続いて徒歩でもう2人の警察官が入っていくのを見ました。物々しいなとは思っていたのですが……」

5月28日、事件を受けてパチンコ店には報道陣が詰めかけていた。取材班は現場となった店舗にも事実関係の説明を求めた。

──事件があったのはこの店で間違いないでしょうか。

「それはもう自然と伝わっているといいますか……」

──ポーチの中身は、乾燥大麻でしたか。

「ごめんなさい、それは言えません」

──今後、詳しい話を聞くことはできますか。

「店舗といたしましては、あまり（事件の現場として）知られることにメリットはないですし、オープンにということは現状ではないかなと思います」

──事件の性質上、店側に非はありません。

「そうですね。然るべき対応をしただけですので。そこら辺につきましても、どこまで話していいかというのは、後日可能であればアナウンスさせていただきます」

逮捕を受け、日本バレーボール協会は5月28日付で佐藤容疑者の日本代表登録を抹消。同日に予定されていた代表チームの「キックオフ会見」も急きょ中止となった。

「会見の代わりに行われた説明会によると、協会の南部正司技術委員長に事件に関する連絡があったのは当日20時頃。佐藤容疑者から『迷惑をかけて申し訳ありません』などと謝罪の言葉もあったそうです。

説明会では練習場に大麻が持ち込まれた可能性があることも触れられました。協会は今後、所持品検査と薬物の尿検査を全選手に実施する方針です」（前出・スポーツ紙記者）

大事な時期を目前にした逮捕劇に、スポーツ界全体に大きな衝撃が広がっている。捜査の進展が待たれるところだ。

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