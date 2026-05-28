adieu（俳優・上白石萌歌） 2026年10月に岡山県玉野市の宇野港周辺で開かれる野外フェスティバル「セトウチコンテンポラリー」の出演アーティストが発表されました。 2025年に初開催され、2026年で2回目となる「セトウチコンテンポラリー」には、俳優の上白石萌歌さんが歌手・adieuとして出演するほか、玉野市出身の磯野さんがボーカルを務めるバンド「YONA YONA WEEKENDERS」、ラップと歌で世