ID:129057,131308,130880,130821,131203ラッパーとしてはもとより、グラビアディガー、テレビのコメンテーターなど、多岐にわたって異彩を放っている呂布（りょふ）カルマ。『週刊プレイボーイ』の連載コラム「呂布カルマのフリースタイル人生論」では『老化』について語った。＊＊＊★今週のひと言「最近気になってきた老い。未練を残さず楽しみたい」俺も43歳になり、さすがに老いについて考えないわけにはいかなくなっ