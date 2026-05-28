MBSドラマ特区枠にて2026年6月18日（木）より放送開始となる新ドラマ『エミリとマリア』の追加キャスト13人を解禁！本作は、劇作家・演出家として演劇界の最先端をひた走る根本宗子による、初のオリジナル連続ドラマ監督作品。W主演となる松本まりか・高橋メアリージュン、そして出演が既報の伊藤万理華に加え、物語を彩る個性豊かなキャスト陣が明らかに！■後藤剛範：京都の男役マリアとマッチングアプリで出会ってデートをする