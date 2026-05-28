MBSドラマ特区枠にて2026年6月18日（木）より放送開始となる新ドラマ『エミリとマリア』の追加キャスト13人を解禁！

本作は、劇作家・演出家として演劇界の最先端をひた走る根本宗子による、初のオリジナル連続ドラマ監督作品。W主演となる松本まりか・高橋メアリージュン、そして出演が既報の伊藤万理華に加え、物語を彩る個性豊かなキャスト陣が明らかに！

■後藤剛範：京都の男役

マリアとマッチングアプリで出会ってデートをする男。



後藤剛範コメント

好きな人たちと面白いものやれる幸せを噛み締めながらの撮影は一瞬で、それは長い月日を経た信頼があるからなのだなと思います。そんな月日を経た力強くも繊細でキュートな二人に立ち向かう？マッチングアプリで出会う京都の男役、後藤剛範です。根本さんの誰も見捨てないこの世界にいつまでも浸りたかったです。オンエア楽しみ！

桜井玲香：カフェ店員役

エミリとマリアが通う、行きつけのカフェの一風変わった店員。



桜井玲香コメント

根本宗子さんのつくる可愛いが詰まった作品に参加でき、とても嬉しかったです。オトナ女子として日々生きる自分が、このドラマに共感の嵐。そんなエミリとマリアの会話劇を店員という目線から体感できた時間は、面白過ぎてあっという間でした。私たちの日常に感じていることを登場人物たちが代弁してくれて、背中を押してくれる素敵な作品だと思いました。

■第2話に出演「チームプリンセス」！？

第２話でエミリとマリアが参加する高校の同窓会に、当時、学年のイケてる女子たちで組まれた「チームプリンセス」が登場する。その「チームプリンセス」のメンバーを土居志央梨、黒川芽以、河西智美、早織、穂のか、佐津川愛美らが個性豊かなキャラクターを演じる！

■土居志央梨：セリーナ役

エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」のリーダー的存在。



土居志央梨コメント

ずっとご一緒したかった根本さんだったので声をかけて頂いてとても嬉しかったです。久しぶりにテンションの高い役で撮影はとても疲れました（笑）が、個性の豊かすぎるキャストの皆さんのお芝居を見ていて胸が高鳴りました。絶対に面白いので楽しみにしていて下さい。

■黒川芽以：りの役

エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。



黒川芽以コメント

3人のお母さんになってから久々のドラマのお仕事でした。それが根本さんとご一緒できて、さらに同窓会のシーンでは、10代20代の頃に一緒に頑張ってきた役者さんや、知り合いの方も多く、本当に同窓会のような気分になり嬉しかったです。

台詞が本当に面白くて、主演のお２人の掛け合いやリアクションも本当に面白くて、時に切なくて、深夜に笑って泣いて、いろんな感情を吐き出せそうな、、そんなドラマになっているはずです。私も楽しみにしています！

■河西智美：カリナ役

エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。現役のモデル、タレント。



河西智美コメント

何年、いや何十年ぶりかのドラマの現場。正直、不安の方が大きいスタートでしたが、主演のまりかさん、メアリージュンさん、監督の根本さんをはじめ、共演者の皆さま、スタッフの皆さまが本当にあたたかく迎えてくださり、明るい現場の雰囲気の中で心から楽しくお芝居をすることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。リアルだけど思わずクスッと笑えて、「あるある！」「いるいる！」と共感していただけるテンポの良い会話劇も見どころのひとつ。可愛いファッションにもぜひご注目ください。私が演じさせていただく"カリナ"のお衣装も楽しんでいただけたら嬉しいです♪

■早織：れいか役

エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。医者家系の生粋のお嬢様。未婚で現在は京都で歯医者をしている。



早織コメント

根本さんの生みだす会話、演出はスペシャルで、一度触れるととりこになってしまいます。それがドラマという場でも煌めいていてたまりません。『エミリとマリア』に集った演者は根本さんファンが多いと思うのですが、ふと深夜にご覧くださった方も「...お？お？」と目が離せなくなってしまうことに違いないです。わくわくしています。

■穂のか：たまき役

エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。超バリキャリで、シャンパンブランドを立ち上げている。



穂のかコメント

根本さんには今まで色んな役割を与えてもらいました。演出補、翻訳、舞台監督...今も、根本さんの舞台衣装を洗濯しながらこれを書いています。久々に役者として参加させていただいた根本さんの現場は、脚本が面白すぎるのはもちろん、映像の現場でも根本節が炸裂していて撮っている最中からこのドラマは絶対面白くなるぞ！！とワクワクしました。根本さんと主演のお二人の超素敵化学反応を早くテレビの前で観たいです！！

■佐津川愛美：あかり役

エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。現在はスポーツ選手の妻で二児の母。シンガポール在住。



佐津川愛美コメント

個性的なキャラクターたちが集まった、根本さんが生み出す『エミリとマリア』の世界に、そして次々と飛び出す演出に、ぐっと惹き込まれまくりでした！お久しぶりの皆さんも多く嬉しかったのと、はじめましての方もいらしたのに、お喋りがとまらず本当の同窓会のようでハッピーでした。私自身、完成が楽しみで仕方ありません！

第3話も魅力あふれるキャラクターが登場！

■小日向星一：マッチングアプリの男

エミリがマッチングアプリで出会ってデートをする男。



小日向星一コメント

舞台で何度もご一緒している根本さん。そんな根本さんが監督•脚本を手掛けるテレビドラマに参加することができて、とても嬉しかったです。根本さんワールド全開の作品で、台本を読んだだけでも笑えました。完成した作品も、きっとめちゃくちゃ面白くなっていると思います。舞台もやりながらテレビドラマも作り上げる、根本さんのバイタリティには本当に驚かされます。ぜひご覧ください！

■春名風花：みりあ役

エミリとマリアが道で出会ったコンカフェ「にゃんにゃんクリニック」のコンカフェ嬢。



春名風花コメント

日常を可愛らしく、時に毒を混ぜ、イキイキと語る手腕が光りまくる脚本！撮影を通して、個々のキャスト陣との深い信頼関係も知り、よりこの作品が素敵なものになると確信いたしました。可愛く、賢く、カッコよく。素直に生きる彼女たちの姿が、きっと貴方の心にポップさを取り戻す。現代女性の栄養ドリンクのようなドラマです！私も一視聴者としてワクワクしております。一緒に楽しみましょう！！

■ヤママチミキ（GANG PARADE）：少女・モモミ役

コンカフェ「にゃんにゃんクリニック」の客。エミリとマリアにホストクラブを紹介する。



ヤママチミキ コメント

初めまして、エンジョイプレイみんなの遊び場GANG PARADEのヤママチミキです！

約7年振りに根本さんとご一緒させていただき、改めて根本さんの作る世界観へのワクワク、おもしろさ、リアルさをたっぷりと感じ、そこにいることが出来る喜びをひしひしと感じました。初めてのドラマ撮影で、根本さんにも、出演者の皆様にも、スタッフの皆様にも、ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、演出やメイク、衣装などのおかげで、普段の私とはまったく違う、とても可愛らしく不思議な魅力溢れる女の子になれたような気がします...！ぜひ注目してもらえたら嬉しいです！

■鈴木曉（WATWING）：一ノ瀬ルイ役

エミリとマリアが来店したホストクラブのNo.1。



鈴木曉コメント

今回監督さんが、自身が脚本を手掛けた連続ドラマの監督を務めるのは初めてという事を伺い、記念すべき作品に出演させていただいき、とても嬉しいです！僕は、No. 1ホスト、一ノ瀬ルイを演じました。エミリ役の松本まりかさんマリア役の高橋メアリージュンさんとも至近距離でご一緒するとは思っていなかったので正直緊張しましたが、お二人とも優しくて、楽しく撮影する事ができました。ギラギラしたホストクラブの世界をお届けできたら嬉しいです。

■木谷生：ヘルプ役

エミリとマリアが来店したホストクラブのヘルプ。



木谷生コメント

テレビドラマとして根本宗子監督の作品に参加することができて光栄に思います。松本まりかさんと高橋メアリージュンさん演じるエミリとマリアの歯切れの良い会話劇に参加する事は、初めてのドラマということもあり緊張しましたが、現場の愛のある温かさや面白い会話劇に参加できるというワクワク感から真剣に向き合い楽しんで演じることができました。是非お楽しみください!!!

根本宗子監督が描く、POPで可愛らしい世界観とリアルな会話劇が融合した『エミリとマリア』お楽しみに！

＜ドラマあらすじ＞

幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリと、テレビ局でバリバリ働くマリアは、幼少期から同じ学校に通い、今も変わらず定期的に集まる大親友。この日も行きつけのカフェで待ち合わせ、マッチングアプリでの出来事にツッコミを入れ合い、美容などの他愛もない話をしながらケーキとお茶を楽しむ。写真を撮って加工して、「今日の私たち、結構いいよね」と笑い合う、いつも通りの時間。ところが二人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流すると、流行の話題もスマホに映る動画も、なぜか自分たちだけ微妙にズレている。気づくと店内も若い客ばかり。

楽しい雑談の延長のはずが、「ねぇさん達って、どうなりたいんですか？」というさくらの一言に、エミリとマリアは思わず絶句。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう......」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ......？」そんな想いを抱えながら、二人は"自分なりの幸せ"を求めて奔走する――。

＜番組概要＞

ドラマ特区『エミリとマリア』

2026年６月１８日（木）よりMBSほかで放送スタート！

MBS ６月１８日（木）より毎週木曜 24:59〜

テレビ神奈川 ６月１８日（木）より毎週木曜 23:30〜

チバテレ ６月１９日（金）より毎週金曜 23:00〜

テレ玉 ６月２４日（水）より毎週水曜 24:30〜

とちテレ ６月２５日（木）より毎週木曜 23:30〜

群馬テレビ ６月２５日（木）より毎週木曜 24:00〜

※MBS放送後、TVerで見逃し配信あり

＜公式HP＞

https://www.mbs.jp/emily_maria/

＜公式SNS＞

ドラマ特区公式X▶ https://x.com/dramatokku_mbs

ドラマ特区公式Instagram▶ https://www.instagram.com/dramatokku_mbs/

MBSドラマ公式TikTok▶ https://www.tiktok.com/@dramatokku_mbs

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