Xtreme 5 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのポータブルBluetoothスピーカー「Xtreme 5」を6月4日より、直販サイト、公式楽天市場、公式Yahoo!店、Amazon公式ストアで限定販売する。カラーはブラックのみ。直販価格は56,100円。 Xtremeシリーズは、迫力あるサウンドと、ショルダーストラップの採用によって実現する高い携帯性、防塵防水性能をはじめとするタフ