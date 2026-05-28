Xtreme 5

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのポータブルBluetoothスピーカー「Xtreme 5」を6月4日より、直販サイト、公式楽天市場、公式Yahoo!店、Amazon公式ストアで限定販売する。カラーはブラックのみ。直販価格は56,100円。

Xtremeシリーズは、迫力あるサウンドと、ショルダーストラップの採用によって実現する高い携帯性、防塵防水性能をはじめとするタフな設計を兼ね備え、屋内外を問わず音楽を楽しみたいユーザーに向けたポータブルBluetoothスピーカーの中核シリーズ。

Xtreme 5は、前モデルの特長を継承しながら、音質と機能性の両面で進化。98mm×145mmウーファーと20mm径ツイーター、デュアル・パッシブラジエーターによるユニット構成に加え、これらの性能を再生音量に応じてリアルタイムに最適化し、最大限に引き出すJBL独自の「AI Sound Boost」を搭載し、よりクリアで迫力のあるサウンドを実現した。

デザイン面も大きく進化。本体には新たにアンビエントエッジライティングを採用し、音楽に寄り添う光の演出によって、視覚的にも音楽を楽しめる体験を提供するほか、電源のオン/オフや接続状態、バッテリー残量などを直感的に把握できるUIとしても機能し、使い勝手も向上した。

Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはSBC、AAC、LC3をサポート。Auracastによるマルチスピーカー接続に対応するほか、USB-C経由でのロスレスオーディオ再生も可能で、リスニングスタイルの幅も拡張した。

最大24時間の連続再生に加え、10分充電で約2時間再生可能な急速充電にも対応する。

IP68準拠の防塵防水性能により、水辺やアウトドアなどタフな環境でも安心して使用できる。

出力はAC電源モード時130W、バッテリーモード時90W。周波数特性は40Hz～20kHz(-6dB)。外形寸法は346×155×65mm(幅×奥行き×高さ)。重量は2.9kg。PDアダプターなどが付属する。