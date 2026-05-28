水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。夫の将生から離婚を突き付けられた佳乃は、刃物を持って将生に近付き、接近禁止命令が出される。そして、幸せな2人に忍び寄る、黒い影――。佳乃の狙いは一体！？【動画】夫に離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する妻は警察沙汰を起こしてしまい…第9話 浮気じゃない。本気なんだ。将生(落合モトキ)との関係