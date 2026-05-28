「ストリートファイター6」の競技シーンで活動していた元プロゲーマーの翔氏が、久しぶりの配信を本日5月28日15時頃から実施する。 神経機能の不調を理由に、2025年に選手活動を引退した翔氏。今回、翔氏は自身のXにて本日15時頃より配信を行なうとコメント。内容としては、「ストリートファイター6」の新キャラクターである「イングリッド」でゲームをプレイする