【スト6】元プロゲーマーの翔が久しぶりの配信予告。15時くらいからイングリッド最速レジェンドチャレンジ
「ストリートファイター6」の競技シーンで活動していた元プロゲーマーの翔氏が、久しぶりの配信を本日5月28日15時頃から実施する。
神経機能の不調を理由に、2025年に選手活動を引退した翔氏。今回、翔氏は自身のXにて本日15時頃より配信を行なうとコメント。内容としては、「ストリートファイター6」の新キャラクターである「イングリッド」でゲームをプレイするものとなるようだ。
配信プラットフォームはTwitchとYouTube。なお、配信内でのコメントについては、当面は通常より制限を強めにするとしている。
□Twitchでの試聴ページ
□YouTubeでの試聴ページ
今日は久しぶりに配信🥳- 翔 Kakeru (@Kakeru_FGC) May 28, 2026
15時くらいからイングリッド最速レジェンドチャレンジやります🤟🤟
Twitchhttps://t.co/uLjLrKdye1
YouTubehttps://t.co/tx983GK28t
※配信終了後のアーカイブはYouTubeのみ公開です
【配信のコメントについて】… pic.twitter.com/Fvyw8TwQze
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