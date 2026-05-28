「ストリートファイター6」の競技シーンで活動していた元プロゲーマーの翔氏が、久しぶりの配信を本日5月28日15時頃から実施する。

神経機能の不調を理由に、2025年に選手活動を引退した翔氏。今回、翔氏は自身のXにて本日15時頃より配信を行なうとコメント。内容としては、「ストリートファイター6」の新キャラクターである「イングリッド」でゲームをプレイするものとなるようだ。

配信プラットフォームはTwitchとYouTube。なお、配信内でのコメントについては、当面は通常より制限を強めにするとしている。

□Twitchでの試聴ページ

□YouTubeでの試聴ページ

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