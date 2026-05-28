◇ア・リーグアストロズ―レンジャーズ（2026年5月27日アーリントン）アストロズのヨルダン・アルバレス選手（28）が27日（日本時間28日）、敵地でのレンジャーズ戦に「2番・DH」で出場。3試合連続の19号本塁打を放ち、本塁打数でア・リーグトップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）に一時的に並んだ。難敵を捉えた。1―2の4回無死、レンジャーズ先発・デグロムがカウント2―2から投じた低めスライダーを強振。打