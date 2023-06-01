【Amazon：BOSE「Bose Smart Soundbar」】 期間：5月28日0時～6月10日23時59分 Amazonにて、BOSEのスピーカー「Bose Smart Soundbar」が特別価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。 本商品は、69.4×5.6cm（幅×高さ）のテレビの下にも収まるコンパクトなサウンドバー。合計5基のスピーカーを搭載し、臨場感のあるオーディオを提供す