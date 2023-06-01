【Amazon：BOSE「Bose Smart Soundbar」】 期間：5月28日0時～6月10日23時59分

Amazonにて、BOSEのスピーカー「Bose Smart Soundbar」が特別価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。

本商品は、69.4×5.6cm（幅×高さ）のテレビの下にも収まるコンパクトなサウンドバー。合計5基のスピーカーを搭載し、臨場感のあるオーディオを提供する。独自のBose TrueSpaceテクノロジーで没入感の高い空間オーディオを実現。AIダイアログモードが声とサラウンドサウンドのバランスを自動的に調整してセリフを鮮明に再生するため、没入感の高い効果音を楽しみながら、会話もはっきりと聞き取ることができる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Bose Smart Soundbar」設置イメージ