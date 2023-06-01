【Pictonico!（ピクトニコ！）】 5月28日 配信 ダウンロード：無料 任天堂は、Android/iOS用アクションゲーム「Pictonico!（ピクトニコ！）」の配信を5月28日より開始する。ダウンロードは無料。ゲームプレイには基本的にゲームパックの購入が必要となるが、一部のミニゲームは無料で遊ぶこともできる。 本作は、スマートフォンやタ