顔写真で遊ぶ任天堂のスマホゲーム「ピクトニコ！」が本日5月28日に配信！「メイド イン ワリオ」風のミニゲームを多数収録。ゲームパック購入で遊べる
【Pictonico!（ピクトニコ！）】 5月28日 配信 ダウンロード：無料
任天堂は、Android/iOS用アクションゲーム「Pictonico!（ピクトニコ！）」の配信を5月28日より開始する。ダウンロードは無料。ゲームプレイには基本的にゲームパックの購入が必要となるが、一部のミニゲームは無料で遊ぶこともできる。
本作は、スマートフォンやタブレット端末内の写真を使ったゲームを遊ぶことができる、瞬間アクションゲーム。これまで撮影した何気ない写真たちがちょっとおかしなゲームに早変わりする。
アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめる。有料のゲームパックを購入することで最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。「ゲームパックVol. 1」、「ゲームパックVol. 2」でパックごとに異なるミニゲームが収録されている。価格は「ゲームパックVol. 1」が800円、「ゲームパックVol. 2」が600円。【あなたの写真がゲームになる『Pictonico!』】
「ゲームパックVol. 1」
「ゲームパックVol. 2」
スマートフォンやタブレットに保存された写真で遊ぶ
保存している「すべての写真」や仲間と旅行に行った時のような特定の期間の写真、個別に選んでフォルダ分けした写真など、好みの設定で写真を選択して遊ぶことができる。
撮って遊ぶ
友達や家族などが集まった時には、その場で撮影した写真だけですぐに遊ぶこともできる。
遊び方はいろいろ
進んでいくほど難しくなる「ステージ」や、1度のミスも許されない緊張感MAXのデンジャラスな「スコアアタック」。さくっと遊べるものから、がっつり挑戦できるものまで、遊び方はいろいろ。
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