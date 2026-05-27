職⼈が⼀⾜ずつ作り上げたレザースニーカー マツダ×スピングルSP-MZD｜Mazda×Spingle SP-MZD マツダは、スニーカーメーカー「スピングル」とコラボレーションしたレザースニーカー「SP-MZD」を発売した。マツダとスピングルは、ともに広島発の企業であり、独自のものづくりを追求しているという共通点を持つ。スピングルのシュー