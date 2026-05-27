猫好きが行ってみたくなる猫を愛する国ってどんな国？ CNNは、旅行や観光の目的地となり得る世界各地の「猫と親しめる場所」を、2013年に「世界6大猫スポット」として発表しました。具体的に選出された国と場所は、下記の通りです。 日本：宮城県田代島／福岡県相島 トルコ：カルカン 台湾：ホウトン アメリカ：フロリダ州のヘミングウェイの家 イタリア：トッレアルジェンティーナ広場