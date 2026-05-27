2024年4月、女子高生のAさんが北海道旭川市の「神居古潭」にある吊り橋から転落、殺害された事件。5月25日、殺人や監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われている無職・内田梨瑚被告（23）の初公判が開かれた。裁判を傍聴した全国紙社会部記者が解説する。【写真】犯行後に内田被告が更新していたSNS、仲間とともに自撮りする内田被告の姿なども「事件は、内田被告が写った画像データをSNS上に無断で掲載したAさんに対し、被告が激