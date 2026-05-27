2024年4月、女子高生のAさんが北海道旭川市の「神居古潭」にある吊り橋から転落、殺害された事件。5月25日、殺人や監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われている無職・内田梨瑚被告（23）の初公判が開かれた。裁判を傍聴した全国紙社会部記者が解説する。

【写真】犯行後に内田被告が更新していたSNS、仲間とともに自撮りする内田被告の姿なども

「事件は、内田被告が写った画像データをSNS上に無断で掲載したAさんに対し、被告が激怒、因縁をつけたことが発端でした。起訴状によると、内田被告は自身の軽自動車にAさんを監禁、4時間ほど連れまわしたのち、『神居大橋』に到着。全裸での謝罪や、橋の欄干に座ることを強要した末、石狩川へ転落させて溺死させたというものです」

初公判では、内田被告は白いワイシャツに黒のパンツ姿で入廷。黒い髪を後ろで一つに結び、白のマスクを着用していたという。

「裁判冒頭の罪状認否で、裁判官が内田被告に『何か言いたいことはありますか？』と尋ねると、被告は『私に殺意はありませんでしたし、橋から落下させてもいません』と主張。弁護側も内田被告に殺意がなく、殺人罪は成立しないという考えを示しました。

傍聴席には、8人ほどの遺族関係者が座っていました。母親と思しき女性の手元には、遺影が持たれていました」（同前）

この日は証拠調べが行われ、Aさんを乗せた車が途中で立ち寄ったコンビニの防犯カメラ映像が提出された。コンビニでAさんは「トイレに行きたい」と申し出て、共犯の小西優花受刑者（21）や車に同乗していた当時16歳の女子高生と共に入店。

するとAさんはレジのカウンターへと走って行き、店員に助けを求めたという。その前後を捉えた約7分半の映像と音声が、法廷で再生された。

「音声は雑音混じりで全てをハッキリと聞き取ることはできませんでしたが、Aさんが助けを求めた時などのやり取りは、ところどころ分かりました。

コンビニの入店音が聞こえてから2分ほど経って、『ガンッ！』と何かがぶつかるような物音が聞こえました。その後、『すいません！ 通報してください、すいません』と助けを呼ぶ声が響きました。すると荒い語気で女性が『やめろや、お前！』『お前が悪いんだろ。早く行けや！ お前が悪いんだべや』と命令する声や、『店に迷惑じゃ。ここで警察呼んでいいんだな？ 呼ぶからな？』と脅すような声が続けて聞こえ、その合間合間で被害者らしき女性の『すいません……』と謝るか細い声がしました」（同前）

このやり取りの後、小西受刑者らはAさんの体を掴んで店外へ引きずり出すと、店舗裏で馬乗りになって暴行したとされる。前出・記者によれば、動画の再生が終わると、法廷内からはすすり泣くような音も聞こえたという。

「遺影を持った女性が、ハンカチで涙を拭っているのが目に入りました。

一方で内田被告は、動画が再生されている間、表情を変えずに背筋をまっすぐ伸ばしていましたが、視線は手元の資料に向けられていました。再生が終わった後も、視線は変わらず下を向き、裁判資料をじっと見つめているようでした」（同前）

裁判は始まったばかりだ。今後、どんな事実が明かされるのか──。