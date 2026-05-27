【モデルプレス＝2026/05/27】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月26日、自身のInstagramを更新。サンリオ展を訪れた際のショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】35歳元AKB神7「美脚に釘付け」ファン悶絶の白ニット×黒ミニスカコーデ◆高橋みなみ、美脚のぞくミニ丈ボトム姿でサンリオ展満喫高橋は「サンリオ展行ってきました」とつづり、東京・森アーツセンターギャラリーで開催中のサンリオ展を訪れたことを報告。白ニッ