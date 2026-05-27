韓国の俳優パク・ボゴムが、イ・サンイ、クァク・ドンヨンが出演する韓国バラエティ『ボゴムマジカル』が6月1日より、動画配信サービス「U-NEXT」で日本初・独占配信される。【写真】笑顔がキラキラ…パク・ボゴムの理容師姿同番組は理容師国家資格を持つパク・ボゴムが、親友のイ・サンイ、クァク・ドンヨンと共に、人里離れた田舎の村で「髪」と「心」を整え癒す特別なヘアサロンを運営するバラエティー番組。20〜49歳をタ