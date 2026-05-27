演歌歌手の大江裕さん（36）が2026年5月19日、自身のインスタグラムを更新。演歌歌手の北島三郎さん（89）との2ショットを披露した。「師弟関係だからこそ実現した対談」大江さんは「大江裕公式YouTubeチャンネル」に師匠・北島三郎さんが登場することを報告。北島さんとの笑顔ショットを投稿した。「師弟関係だからこそ実現した対談」だとアピールしていた。インスタグラムに投稿された写真では、大江さんはチェック柄のジャケッ