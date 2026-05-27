DEBUT-CH アユートは、qdcブランドとの共同企画コンセプト・エントリー・カスタムIEM「DEBUT」シリーズの新モデルとして、モニタリングとHi-Fiリスニングの両方に使える「DEBUT-CH」を6月1日に発売する。価格は55,000円。 qdcブランドのプロユース・カスタムIEMを、より多くのユーザーへ届け、体感してもらうために開発されたコンセプトシリーズ「DEBUT」において、モニタリング