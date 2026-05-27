DEBUT-CH

アユートは、qdcブランドとの共同企画コンセプト・エントリー・カスタムIEM「DEBUT」シリーズの新モデルとして、モニタリングとHi-Fiリスニングの両方に使える「DEBUT-CH」を6月1日に発売する。価格は55,000円。

qdcブランドのプロユース・カスタムIEMを、より多くのユーザーへ届け、体感してもらうために開発されたコンセプトシリーズ「DEBUT」において、モニタリングとHi-Fiリスニングの兼用が可能な「qdcカスタムIEMの根幹を体現したリスニングモニターモデル」と位置付けられている。

業務用モニタリングにフォーカスしたDEBUT-CSや、DEBUT-CLとはチューニングコンセプトが異なり、カスタムIEMならではの利点を活かしつつ、より音楽的に高い解像度でリスナーへ届けるよう調整された。

カスタムIEMの密閉性の中でも、閉塞感を感じにくい広いサウンドステージの確保と音量を上げた際の部分ピークの抑制による自然なボーカル、音楽全体としてのバランスが取れたニュートラルさ、プロユースで鍛えられたqdcならではの高解像なサウンドが特徴という。

ドライバーには、物理真空DCマグネトロンスパッタリング技術を使用して製造された、高剛性かつ軽量で変形しにくいチタンコート振動板を採用。カスタマイズされた10mm径シングルフルレンジダイナミックドライバーとしている。

デュアル磁気回路とトリプルキャビティ構造を組み合わせ、優れた音の直進性と過渡特性(トランジェント)を実現。幅広い再生周波数レンジと全域でディップのない滑らかなサウンド、サブベースまでモニターできる深い低域再生を実現したという。

周波数応答範囲は10Hz～40kHz。入力感度は110dB SPL/mW。インピーダンスは50Ωで、プロユースも想定。ピークやノイズを抑えつつ音量調整がしやすくなっている。

ケーブルにはニュートラルなサウンドの4芯銀メッキ銅を採用。120cmでケーブル被膜にブラックカラーのTPEを使用し、癖がつきにくく優れた取り回しを実現。プラグ部は、ワイヤレス受信機との接続のしやすさと抜けにくさを考慮した、L字のモールドタイプを採用。プラグは3.5mm。ケーブルクリップ、6.35mm標準への変換プラグ、コンパクトなセミハードタイプキャリングケースが付属する。

ケーブルは着脱可能で、コネクター部は、カスタムIEM Flat 2pin(0.78mm)と、2pinコネクターをモールドで覆い、耐久性が高く汗にも強いプロユースのqdc 2pinの2タイプから選択できる。

必要最小限にまとめコンパクト化したオリジナルパッケージを採用。パッケージの大型化による配送料の増加などのコストをカットし、デザインと所有感の両立を図った必要最低限にすることで、業務用途としての製品自体にコストを割り振った。