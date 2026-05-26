シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi Bluetoothスピーカー Essential」を26日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は1,980円前後。カラーはグリーン、ブラック。 1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターを組み合わせたデュアルドライバー構成を採用。5Wの定格出力も組み合わせ、「コンパクトながら迫力のサウンドを実現する」という。