シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi Bluetoothスピーカー Essential」を26日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は1,980円前後。カラーはグリーン、ブラック。

1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターを組み合わせたデュアルドライバー構成を採用。5Wの定格出力も組み合わせ、「コンパクトながら迫力のサウンドを実現する」という。

大型パッシブラジエーターにより、豊かな低域とクリアで自然なボーカルを再現。「ポップスからパーカッションまで、あらゆるリズムに深みと立体感をもたらす」とのこと。コーデックはSBC/AACに対応する。

IP66規格の防塵・防水に対応し、キャンプやハイキングなどのアウトドアシーンでの砂埃や急な小雨にも耐えられる。ファブリックメッシュのボディに滑り止め付きラバーベースを備えている。

1,000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で最大10時間の連続再生が可能。

Bluetooth 6.0に対応し、高速かつ安定した接続を追求。2台のスピーカーをペアリングして臨場感あるサウンドを楽しむ「ステレオペアリング」や、最大10台まで同期再生が可能な「マルチスピーカーペアリング」機能を搭載。

USBサウンドカード機能によりPCスピーカーとしても使用できる。スマホと組み合わせてハンズフリー通話も可能。