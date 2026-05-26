後任人事は「まったくの白紙です」巨人の山口寿一オーナーが26日、東京都内で取材に応じ阿部慎之助監督の辞任について語った。約6分間の囲み取材では2度、頭を下げる場面もあり、阿部前監督と球団の今後の関わりについては「当分何もないですよね」と語った。囲み取材の冒頭、山口オーナーは「大事な公式戦のさなか、セパ交流戦の直前にこのように、重大な不祥事を起こしまして、ファンの皆様と全てのプロ野球関係者の皆様に深